Порошенко дав «зелене світло» заочному суду над Януковичем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Петро Порошенко

Порошенко підписав зміни до Кримінального кодексу, що дасть можливість почати судовий процес над Януковичем в заочному порядку

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)». Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Закон повернуто до парламенту з підписом президента сьогодні, 11 квітня. Я

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)».

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що набуття чинності даним законом дасть можливість почати судові процеси з розгляду 190 кримінальних проваджень в заочному порядку, включаючи справи проти екс-президента Віктора Януковича і 23-х російських генералів. Законом виправлено існуючі недоліки кримінального процесу у питанні відкриття матеріалів досудового розслідування сторонами кримінального провадження; здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження, а також удосконалено положення щодо строків тримання під вартою і ведення досудового розслідування та підстав і порядку їх продовження, що унеможливить уникнення від відповідальності осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді на 4 травня.