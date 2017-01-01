Порошенко домовився з президентом Білорусі активізувати двосторонній діалог



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко та Олександр Лукашенко

Телефонна розмова лідерів України та Білорусі відбулась у четвер ввечері

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з очільником Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Співрозмовники обговорили стан і перспективи розвитку двосторонніх відносин та підкреслили важливість повної реалізації домовленостей, досягнутих під час засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, яке відбулося наприкінці минулого року. Глави держав домовилися активізувати двосторонній політичний діалог на всіх рівнях», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що президент Олександр Лукашенко привітав призначення посла України в Білорусі.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко дав термінове доручення Міністерству закордонних справ, Міноборони та Державній службі з надзвичайних ситуацій залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії.