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    Порошенко домовився з президентом Білорусі активізувати двосторонній діалог

    • Сьогодні, 02:48
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    Петро Порошенко та Олександр Лукашенко
    Петро Порошенко та Олександр Лукашенко

    Телефонна розмова лідерів України та Білорусі відбулась у четвер ввечері

    Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з очільником Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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    «Співрозмовники обговорили стан і перспективи розвитку двосторонніх відносин та підкреслили важливість повної реалізації домовленостей, досягнутих під час засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, яке відбулося наприкінці минулого року. Глави держав домовилися активізувати двосторонній політичний діалог на всіх рівнях», – йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що президент Олександр Лукашенко привітав призначення посла України в Білорусі.

    Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко дав термінове доручення Міністерству закордонних справ, Міноборони та Державній службі з надзвичайних ситуацій залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії.

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