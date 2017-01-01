Порошенко домовився зі Швейцарією про повернення активів Януковича

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Віктор Янукович

Визначено чіткий графік щодо повернення заморожених активів екс-президента

Україна і Швейцарія визначили чіткий графік щодо повернення заморожених активів екс-президента Віктора Януковича. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час спілкування з журналістами в Давосі.

«Ми домовилися прискорити спільні кроки з розслідування злочинів попередньої влади. І ті заморожені активи в швейцарських банках, ми відзначили чіткі графіки та координацію співробітництва Міністерств юстиції та Генеральних прокуратур, які мають швидше привести до відповідного результату і реституції - повернення цих грошей в Україну», - сказав він.

Нагадаємо, 9 грудня 2016 року уряд Швейцарії ухвалив рішення продовжити замороження активів колишнього президента України Віктора Януковича на 2017 рік.

При цьому Янукович спростовує наявність рахунків у банках Швейцарії.

Джерело: 112 Україна