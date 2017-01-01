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    Порошенко домовився зі Швейцарією про повернення активів Януковича

    • Сьогодні, 17:13
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    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Визначено чіткий графік щодо повернення заморожених активів екс-президента

    Україна і Швейцарія визначили чіткий графік щодо повернення заморожених активів екс-президента Віктора Януковича. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час спілкування з журналістами в Давосі.

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    «Ми домовилися прискорити спільні кроки з розслідування злочинів попередньої влади. І ті заморожені активи в швейцарських банках, ми відзначили чіткі графіки та координацію співробітництва Міністерств юстиції та Генеральних прокуратур, які мають швидше привести до відповідного результату і реституції - повернення цих грошей в Україну», - сказав він.

    Нагадаємо, 9 грудня 2016 року уряд Швейцарії ухвалив рішення продовжити замороження активів колишнього президента України Віктора Януковича на 2017 рік

    При цьому Янукович спростовує наявність рахунків у банках Швейцарії

    Джерело: 112 Україна

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