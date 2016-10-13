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    Порошенко доручив Гройсману вирішити проблему вивезення сміття зі Львова

    • Сьогодні, 22:17
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    Ситуація у Львові була однією із тем робочої зустрічі Порошенка із Гройсманом

    Президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити невідкладних заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова зараз і на тривалу перспективу. Про це повідомили у прес-службі Глави держави.

    Як повідомили у прес-службі, ситуація у Львові була однією із тем робочої зустрічі глави держави із Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

    «Прибирати сміття – прерогатива органів місцевого самоврядування. Але коли там неспроможні в рамках своєї компетенції вирішити цю проблему, коли власну господарчу безпорадність обгортають в політичну матерію, а безпеці містян загрожує екологічна катастрофа, - ми повинні допомогти городянам. І місту, яке щиро люблять десятки мільйонів українців і мільйони закордонних туристів», - зазначив Президент.

    Нагадаємо, депутати Львівської міськради 19 січня під час позачергової сесії з ініціативи виконавчих органів прийняли ухвалу «Про критичну ситуацію, яка склалася на адміністративній території Львівської міської ради у зв’язку з неможливістю вивезення твердих побутових відходів», якою визначили місця для організації тимчасових майданчиків для перевантаження та брикетування твердих побутових відходів на територіях адміністративних районів міста Львова.

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