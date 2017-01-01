Порошенко доручив Гройсману встановити іменні стипендії на честь Героїв Небесної Сотні

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Президент вважає можливим встановлення стипендій у навчальних закладах, в яких навчалися або мріяли навчатися українські герої

Президент Петро Порошенко у листі до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана доручив опрацювати питання щодо встановлення державних іменних стипендій найкращим студентам, молодим науковцям та учням на честь наймолодших Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомили у прес-центрі глави держави.

«Доручив Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману опрацювати питання щодо встановлення іменних стипендій на честь наймолодших Героїв Небесної Сотні: Назара Войтовича, Юрія Поправки, Устима Голоднюка, Романа Гурика, Дмитра Максимова.



Увічнити таким чином пам'ять загиблих активістів домовилися під час нещодавньої зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні», - йдеться у повідомленні у Фейсбук.

Президент також вважає можливим встановлення стипендій у навчальних закладах, в яких навчалися або мріяли навчатися Герої Небесної Сотні – Сергій Нігоян, Дмитро Пагор, Іван Тарасюк, Олександр Плеханов, Владислав Зубенко, Василь Мойсей, Дмитро Чернявський, Ігор Костенко, Сергій Байдовський, Юрій Дяковський.

Раніше Верховна Рада постановила оформити меморіальні стенди, присвячені героям Майдану та АТО, в усіх школах і університетах країни.

У пояснювальній записці зазначається, що цілі і завдання прийняття акта – вшанування українських воїнів – учасників АТО, інформування громадян України про події в зоні проведення АТО, виховання дітей та молоді в дусі поваги до Українського Війська, утвердження патріотизму в українському суспільстві, популяризація героїзму українських військових. А також залучення органів місцевого самоврядування та освітніх закладів до інформування про подвиги українських військових - учасників АТО.