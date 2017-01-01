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    Порошенко доручив надати Молдові допомогу на ліквідацію наслідків негоди

    • Сьогодні, 22:13
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    <div class="copy">Наслідки негоди в Україні</div>
    Фото: архів
    Наслідки негоди в Україні

    Раніше Кабмін вирішив надати Республіці Молдова 10 млн грн гуманітарної допомоги

    Президент України Петро Порошенко підписав указ №118/2017 про надання Молдові гумдопомоги на ліквідацію наслідків негоди. Відповідні дані розміщенні на офіційному сайті голови держави.

    «З метою сприяння в подоланні наслідків кризової ситуації, що склалася у Республіці Молдова через потужні снігопади, відповідно до статті 10 закону України «Про гуманітарну допомогу» постановляю: надати гуманітарну допомогу Республіці Молдова, Кабінету Міністрів України забезпечити надання гуманітарної допомоги Республіці Молдова», - йдеться у документі.

    Раніше, Кабінет міністрів 26 квітня України схвалив надання гуманітарної допомоги Молдові на суму 10 млн грн для ліквідації наслідків негоди.

    Нагадаємо, сотні населених пунктів були знеструмлені через негоду в Молдові

    Як повідомляв «Главком», весняні морози також охопили південь та схід України, зокрема на Полтавщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині випав сніг.

    Через негоду було блоковано проїзд у багатьох містах та знеструмлено понад 500 населених пунктів.

    Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що загинуло чотири особи. Ще дев'ятьох було травмовано.

    Петро Порошенко міністр Молдова
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