Порошенко доручив надати Молдові допомогу на ліквідацію наслідків негоди

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Фото: архів Наслідки негоди в Україні

Раніше Кабмін вирішив надати Республіці Молдова 10 млн грн гуманітарної допомоги

Президент України Петро Порошенко підписав указ №118/2017 про надання Молдові гумдопомоги на ліквідацію наслідків негоди. Відповідні дані розміщенні на офіційному сайті голови держави.

«З метою сприяння в подоланні наслідків кризової ситуації, що склалася у Республіці Молдова через потужні снігопади, відповідно до статті 10 закону України «Про гуманітарну допомогу» постановляю: надати гуманітарну допомогу Республіці Молдова, Кабінету Міністрів України забезпечити надання гуманітарної допомоги Республіці Молдова», - йдеться у документі.

Раніше, Кабінет міністрів 26 квітня України схвалив надання гуманітарної допомоги Молдові на суму 10 млн грн для ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, сотні населених пунктів були знеструмлені через негоду в Молдові.

Як повідомляв «Главком», весняні морози також охопили південь та схід України, зокрема на Полтавщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині випав сніг.

Через негоду було блоковано проїзд у багатьох містах та знеструмлено понад 500 населених пунктів.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що загинуло чотири особи. Ще дев'ятьох було травмовано.