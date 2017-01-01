Порошенко доручив надати охорону голові Вищої ради правосуддя Бенедисюку

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Президент прийняв рішення на час проведення конкурсу до Верховного суду надати державну охорону Ігорю Бенедисюку, на якого минулого тижня було скоєно напад

Президент України Петро Порошенко надав державну охорону голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку.

Про це глава держави сьогодні сказав під час засідання Ради з питань судової реформи.

«Я хочу повідомити, що прийняв рішення, принаймні на час проведення конкурсу, голові Вищої ради правосуддя надати державну охорону для того, щоб таким чином відреагувати. Юрій Михайлович (Бенедисюк. – Ред.) про це ще не знає, але це позиція моя як президента, який має забезпечити належність при формуванні Верховного суду», – наголосив Порошенко.

Раніше голова Вищої ради правосуддя назвав імовірні причини нападу на нього.

На думку Бенедисюка, ці дії пов’язані з діяльністю Вищої ради правосуддя в останній період, «а саме – звільненням судді Отрош, звільненням судді Татькова, відстороненням судді Ємельянова, а також наданням згоди на арешт суддів».

Про напад на Бенедисюка раніше також повідомила Вища рада правосуддя.

Натомість один з учасників конфлікту Євген Карась заявив, що Бенедисюк намагався наїхати автомобілем на активістів молодіжного руху «Традиція і порядок», які звинувачують його у корупції.

Поліція 18 березня повідомила, що відкрила два кримінальних провадження за фактом інциденту між головою Вищої ради правосуддя Ігорем Бенедисюком і активістами.