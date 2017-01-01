Порошенко доручив посилити охорону дипустанов в Україні

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Петро Порошенко

Таких заходів має бути вжито задля уникнення можливих провокацій, зазначив президент

Президент України Петро Порошенко доручив посилити охорону іноземних дипломатичних установ в Україні. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

«Для запобігання можливим провокаціям доручив посилити охорону іноземних дипломатичних та консульських установ в Україні», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав.

Міністерство закордонних справ Польщі у середу, 29 березня, викликає на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з гранатомета Генерального консульства РП у Луцьку.

Глава МЗС України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генконсульства Польщі.

Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних.

Служба безпеки України розглядає всі версії обстрілу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, в тому числі теракт.