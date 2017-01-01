  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко доручив посилити охорону дипустанов в Україні

    • Сьогодні, 12:44
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Таких заходів має бути вжито задля уникнення можливих провокацій, зазначив президент

    Президент України Петро Порошенко доручив посилити охорону іноземних дипломатичних установ в Україні. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Для запобігання можливим провокаціям доручив посилити охорону іноземних дипломатичних та консульських установ в Україні», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, сьогодні вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав.

    Міністерство закордонних справ Польщі у середу, 29 березня, викликає на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з гранатомета Генерального консульства РП у Луцьку.

    Глава МЗС України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генконсульства Польщі.

    Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних.

    Служба безпеки України розглядає всі версії обстрілу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, в тому числі теракт. 

    Петро Порошенко Польща Луцьк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ