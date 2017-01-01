Порошенко доручив скликати засідання Тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці

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Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську мала відбутися 1 лютого

Президент України Петро Порошенко доручив провести засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі через ситуацію в Авдіївці. Про це в ефірі «5 каналу» у програмі «Час. Підсумки дня» заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

«Буквально щойно президент доручив ініціювати скликання надзвичайного засідання Тристоронньої контактної групи в будь-якому режимі, і навіть в режимі відеоконференції, аби обговорити ту ситуацію, критичну, яка складається навколо Авдіївки», - зазначив Єлісєєв.

Як відомо, наступна зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську була запланована на 1 лютого. Втім, за словами Єлісєєва, надзвичайне засідання ТКГ повинно відбутися до запланованої дати.

Як повідомлялось, президент Петро Порошенко перервав свій робочий візит до Німеччини через обстріли в Авдіївці, які призвели до надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, 29 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 5 бійців, 14 отримали поранення.

Станом на 18:00 30 січня в зоні Антитерористичної операції загинули троє українських військових, 17 отримали поранення, ще троє травмовані. На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська багаторазово обстрілювали Авдіївку, Новотроїцьке, Луганське, Невельське та Опитне. По Піскам та Авдіївці огонь вели танки.