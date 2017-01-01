  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко привітав «друга України» з перемогою на дострокових виборах на Мальті

    • Сьогодні, 22:22
    • Розсилка
    Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат
    Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат

    «Впевнена перемога європейського політика та друга України», - прокоментував парламентські вибори на Мальті президент України

    Президент України Петро Порошенко привітав прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската з перемогою на дострокових парламентських виборах у країні.

    Відповідні привітання Порошенко написав у своєму Twitter.

    «Щирі поздоровлення прем'єр-міністру Мальти Джозефу Мускату! Впевнена перемога європейського політика та друга України!» - написав президент України.

    Як повідомляв «Главком», 3 червня в Республіці Мальта проходили дострокові парламентські вибори. 

    Основна передвиборна кампанія велася між Лейбористською партією на чолі з прем'єр-міністром Джозефом Маскатом і націоналістичною партією на чолі з лідером опозиції Саймоном Бусуттилом.

    Сьогодні стало  відомо, що Лейбористську партію Муската підтримали 55% виборців, явка становила 92%.

    Мускат оголосив про дострокові вибори на тлі минулорічного офшорного скандалу з «панамськими документами». Його дружину Мішель звинуватили в тому, що вона нібито очолювала офшорну кампанію, яка отримувала гроші від правлячої родини Азербайджану.

    Читайте також
    Петро Порошенко вибори
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ