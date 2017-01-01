Порошенко привітав «друга України» з перемогою на дострокових виборах на Мальті

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Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат

«Впевнена перемога європейського політика та друга України», - прокоментував парламентські вибори на Мальті президент України

Президент України Петро Порошенко привітав прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската з перемогою на дострокових парламентських виборах у країні.

Відповідні привітання Порошенко написав у своєму Twitter.

«Щирі поздоровлення прем'єр-міністру Мальти Джозефу Мускату! Впевнена перемога європейського політика та друга України!» - написав президент України.

Щирі поздоровлення Прем'єр-міністру Мальти Джозефу Мускату @JosephMuscat_JM! Впевнена перемога європейського політика та друга України! — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июня 2017 г.

Як повідомляв «Главком», 3 червня в Республіці Мальта проходили дострокові парламентські вибори.

Основна передвиборна кампанія велася між Лейбористською партією на чолі з прем'єр-міністром Джозефом Маскатом і націоналістичною партією на чолі з лідером опозиції Саймоном Бусуттилом.

Сьогодні стало відомо, що Лейбористську партію Муската підтримали 55% виборців, явка становила 92%.

Мускат оголосив про дострокові вибори на тлі минулорічного офшорного скандалу з «панамськими документами». Його дружину Мішель звинуватили в тому, що вона нібито очолювала офшорну кампанію, яка отримувала гроші від правлячої родини Азербайджану.