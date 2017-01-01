Порошенко привітав «друга України» з перемогою на дострокових виборах на Мальті
- Сьогодні, 22:22
-
Розсилка
«Впевнена перемога європейського політика та друга України», - прокоментував парламентські вибори на Мальті президент України
Президент України Петро Порошенко привітав прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската з перемогою на дострокових парламентських виборах у країні.
Відповідні привітання Порошенко написав у своєму Twitter.
«Щирі поздоровлення прем'єр-міністру Мальти Джозефу Мускату! Впевнена перемога європейського політика та друга України!» - написав президент України.
Щирі поздоровлення Прем'єр-міністру Мальти Джозефу Мускату @JosephMuscat_JM! Впевнена перемога європейського політика та друга України!— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июня 2017 г.
Як повідомляв «Главком», 3 червня в Республіці Мальта проходили дострокові парламентські вибори.
Основна передвиборна кампанія велася між Лейбористською партією на чолі з прем'єр-міністром Джозефом Маскатом і націоналістичною партією на чолі з лідером опозиції Саймоном Бусуттилом.
Сьогодні стало відомо, що Лейбористську партію Муската підтримали 55% виборців, явка становила 92%.
Мускат оголосив про дострокові вибори на тлі минулорічного офшорного скандалу з «панамськими документами». Його дружину Мішель звинуватили в тому, що вона нібито очолювала офшорну кампанію, яка отримувала гроші від правлячої родини Азербайджану.