Порошенко готовий і надалі позбавляти високопосадовців українського громадянства

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Прес-конференція глави держави Петра Порошенка

Президент вважає неприйнятним наявність у чиновників і політиків по кілька паспортів

Президент Петро Порошенко заявив, що готовий і далі позбавляти українського громадянства високопосадовців згідно із нормами законодавства.

Про це він сказав під час прес-конференції у неділю 14 травня.

Порошенко підтвердив, що підписав указ про позбавлення громадянства сотень осіб.

«Я дійсно підписав укази, і це робилося і іншими президентами, щодо припинення українського громадянства з різних обставин. В тому числі, і у зв'язку із невиходом із іноземного громадянства, коли воно було надано. І це вимірюється сотнями, не тисячами, але сотнями», - сказав Порошенко.

Пізніше він сказав, що «жодних інших питань в комісії з питань громадянства на цей час не існує».

«Я буду діяти в межах компетенції і Конституції і свого конституційного права припинення українського громадянства, в першу чергу, міністрів, депутатів і високопосадовців», - додав Порошенко.

«Для мене є неприйнятним, що в українському парламенті є особи із подвійним, чи потрійним громадянством», - сказав Порошенко.

Щодо позбавлення громадянства нардепа Андрія Артеменка, він сказав, що ініціювала це питання Генеральна прокуратура.

«Бо на допиті в ГПУ пан Артеменко засвідчив, що він має інше громадянство, яке він добровільно прийняв. Генеральна прокуратура зробила ходатайство в міграційну службу. Міграційна служба, перевіривши цю інформацію, внесла пропозицію в комісію з питань громадянства, де представлені всі відомства. І комісія одноголосно проголосувала внести президенту на підпис проект указу про припинення громадянства», - сказав він.

«Щодо пана Боровика, він також добровільно вийшов з українського громадянства. Мені здається в 2011 році, коли набував громадянства Німеччини. Потім один із міністрів уряду вніс пропозицію за багатообіцяючі перспективи пана Боровика повернути йому українське громадянство. Оскільки процедура була витримана – указ був підписаний. Також був підпис, що пан Боровик бере на себе зобов’язання протягом двох років скласти будь-яке інше громадянство. Він про це зобов’язання забув і його не склав», - сказав Порошенко.

«Ще є одна особливість. Будучи депутатом обласної ради, він не вступив до українського громадянства і не отримав український паспорт і тому було прийнято абсолютно законне рішення», - додав Порошенко.

Також, говорячи по темі подвійного громадянства, він сказав: «Я ніколи не мав і не збираюся мати жодних інших громадянств, ні я, ні члени моєї родини. А якщо будь-які зміни відбудуть, то я про це вчасно повідомлю».

Порошенко розповів, що укази про позбавлення громадянства не публікуються на сайті президента згідно із вимогами законодавства.

Сьогодні, 14 травня, у День Європи, з нагоди надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко провів прес-конференцію.