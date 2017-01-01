Порошенко хоче навести мости з країнами Близького Сходу і Латинської Америки

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Стратегічне партнерство України залишається з Туреччиною, Азербайджаном та Китаєм

Президент Петро Порошенко висловив впевненість поглиблювати взаємовигідні відносини з країнами Близького Сходу і Латинської Америки.

Про це він сказав у виступі під час Щорічної зустрічі з іноземними послами.

«Хочу підтвердити щирий інтерес України до розкриття потенціалу двосторонніх взаємин з країнами Близького Сходу, а також Латинської Америки. Сподіваюся, що цей рік позначиться моїми візитами і в ці регіони», - заявив він.

Також Порошенко планує надалі співробітничати з Ізраїлем та розширити відносини з країнами африканського континенту, зокрема, Єгиптом, Нігерією, Марокко.

«Непорушним і взаємовигідним залишатиметься стратегічне партнерство України з Туреччиною та Азербайджаном. Новими фарбами засяє наше співробітництво з Канадою, передусім завдяки створенню зони вільної торгівлі. Ми прагнемо й надалі розвивати наше стратегічне партнерство з Китаєм на основі взаємної поваги та вигоди», - окреслив він.

Водночас Президент України відзначив візити у 2016 році до Японії, Індонезії та Малайзії, які «дозволили географічно віддалену від України Азію зробити для нас значно ближчою і політично, і економічно, і культурно».