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    Порошенко і Гройсман відреагували на вибух у Манчестері: Молимося за життя поранених

    • Сьогодні, 09:51
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    Петро Порошенко і Володимир Гройсман&nbsp;
    Петро Порошенко і Володимир Гройсман 

    Президент зазначив, що Україна висловлює повну підтримку Великій Британії у ці трагічні часи

    Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

    Про це очільник держави написав у своєму аккаунті в Twitter.

    Він зазначив, що Україна висловлює повну підтримку Великій Британії у ці трагічні часи.

    «Шокований звісткою про теракт у Манчестері. Суворо засуджую будь-які акти тероризму. Моï найщиріші співчуття сім'ям та близьким загиблих», - наголосив Порошенко.

    Трагедію прокоментував й прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

    «Жахлива трагедія у Манчестері. Мої щирі співчуття родинам та близьким загиблих і постраждалих внаслідок теракту. Молимося за життя поранених», - зауважив очільник уряду. 

    Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.

    Поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт.

    Наразі МЗС України перевіряєчи немає українців серед постраждалих в Манчестері.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборчу кампаніючерез вибух на концерті в Манчестері.

    Кількість загиблих в результаті вибуху під час концерту в Манчестері збільшилась до 22 людей. Поранено 59 осіб. 

     

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