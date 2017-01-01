Порошенко і Гройсман відреагували на вибух у Манчестері: Молимося за життя поранених
- Сьогодні, 09:51
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Президент зазначив, що Україна висловлює повну підтримку Великій Британії у ці трагічні часи
Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.
Про це очільник держави написав у своєму аккаунті в Twitter.
Він зазначив, що Україна висловлює повну підтримку Великій Британії у ці трагічні часи.
«Шокований звісткою про теракт у Манчестері. Суворо засуджую будь-які акти тероризму. Моï найщиріші співчуття сім'ям та близьким загиблих», - наголосив Порошенко.
Трагедію прокоментував й прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
«Жахлива трагедія у Манчестері. Мої щирі співчуття родинам та близьким загиблих і постраждалих внаслідок теракту. Молимося за життя поранених», - зауважив очільник уряду.
Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.
Поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт.
Наразі МЗС України перевіряє, чи немає українців серед постраждалих в Манчестері.
Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборчу кампаніючерез вибух на концерті в Манчестері.
Кількість загиблих в результаті вибуху під час концерту в Манчестері збільшилась до 22 людей. Поранено 59 осіб.