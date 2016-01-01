Порошенко і Лагард обговорили процес розгляду проекту Держбюджету України на 2017 ріік

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Президент України провів телефонну розмову з Директором-розпорядником МВФ

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Крістін Лагард привітала рішення про націоналізацію «Приватбанку», що стало важливим кроком на шляху оздоровлення банківської системи України.

Директор МФВ відзначила зважені та рішучі кроки керівництва України, зокрема Голови Національного банку України Валерії Гонтаревої у цьому питанні, що має визначальне значення для збереження суспільної довіри та стабільності банківської системи.

Співрозмовники також обговорили процес розгляду проекту Державного бюджету України на наступний рік та перспективи його ухвалення.

Петро Порошенко та Крістін Лагард скоординували кроки у розвитку подальшої взаємодії між Україною та МВФ у рамках виконання програми розширеного фінансування.

Співрозмовники домовились про проведення двосторонньої зустрічі в січні 2017 року.