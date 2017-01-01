Порошенко і Меркель по телефону поговорили про Донбас та переговори в «нормандському форматі»

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Порошенко і Меркель

Меркель поінформувала українського лідера про підсумки своїх переговорів з Путіним

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

У прес-службі зазначили, що співрозмовники вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні, Ангела Меркель відзначила роль українців у боротьбі з нацизмом.

«Лідери обох держав обговорили ситуацію на Донбасі, зазначивши пріоритетність виконання безпечного компонента Мінських домовленостей. Президент України наголосив на неприпустимості проведення будь-яких демонстрацій техніки під виглядом «парадів» на окупованих територіях 9 травня. Петро Порошенко і Ангела Меркель також засудили напади на представників ОБСЄ і системні перешкоди в їх роботі. Вони відзначили важливість проведення розслідування і покарання винних в атаці на патруль ОБСЄ 23 квітня», - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники також підкреслили необхідність звільнення заручників. Меркель поінформувала українського лідера про підсумки своїх переговорів у Росії 2 травня. «Глави України і Німеччини підкреслили необхідність продовження роботи в «нормандському» форматі, зокрема з участю новообраного Президента Франції. Вони також домовилися про подальший графік двосторонніх зустрічей на вищому рівні», - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, що 2 травня Ангела Меркель прибула в Сочі, де провела переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.