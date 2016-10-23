Порошенко і прем’єр Грузії скоординували позиції щодо безвізу

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Порошенко у Давосі обговорив з Прем'єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі можливість активізації політичних відносин

У рамках участі у 47-му засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі Президент Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі.

Співрозмовники обговорили широкий спектр актуальних питань двостороннього порядку денного. Особливу увагу було приділено спільним крокам з активізації політичного діалогу, а також поглиблення торговельно-економічної та культурної співпраці.

Під час зустрічі був узгоджений попередній графік двосторонніх заходів високого рівня у 2017 році, зокрема у контексті відзначення 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Грузією.

Сторони відзначили важливість продовження успішної практики взаємодії у рамках міжнародних організацій, а також підтвердили незмінність позицій щодо обопільної підтримки суверенітету та територіальної цілісності обох країн.

Співрозмовники також скоординували позиції щодо безвізового режиму, на який у 2017 році розраховують громадяни України та Грузії.