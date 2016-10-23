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    Порошенко і прем’єр Грузії скоординували позиції щодо безвізу

    • Сьогодні, 21:59
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    Порошенко у Давосі обговорив з Прем'єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі можливість активізації політичних відносин

    У рамках участі у 47-му засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі Президент Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі.

    Співрозмовники обговорили широкий спектр актуальних питань двостороннього порядку денного. Особливу увагу було приділено спільним крокам з активізації політичного діалогу, а також поглиблення торговельно-економічної та культурної співпраці.

    Під час зустрічі був узгоджений попередній графік двосторонніх заходів високого рівня у 2017 році, зокрема у контексті відзначення 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Грузією.

    Сторони відзначили важливість продовження успішної практики взаємодії у рамках міжнародних організацій, а також підтвердили незмінність позицій щодо обопільної підтримки суверенітету та територіальної цілісності обох країн.

    Співрозмовники також скоординували позиції щодо безвізового режиму, на який у 2017 році розраховують громадяни України та Грузії.

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