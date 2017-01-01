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Порошенко і Туск домовилися провести саміт Україна-ЄС в Києві

Порошенко і Туск скоординували позиції щодо продовження санкцій проти РФ перед самітом G7

Президент України Петро Порошенко провів телефонну бесіду з президентом Європейської Ради Дональдом Туском для координації позицій перед самітом Великої сімки 26-27 травня 2017 року.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Глава держави поінформував президента Європейської Ради про ситуацію на Донбасі та триваючі порушення російською стороною Мінських домовленостей.

«У таких умовах відсутні підстави для скасування чи будь-якого пом’якшення економічних та секторальних санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації», - зазначив президент України.

На думку глави держави, така оцінка має бути покладена в основу рішень лідерів Великої сімки та Європейської Ради щодо продовження санкцій проти РФ після 31 липня 2017 року.

Лідери привітали остаточне схвалення та публікацію рішення Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для громадян України і очікують на початок безвізових поїздок з 11 червня 2017 року.

Президенти обговорили стан ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом Сенатом Нідерландів та висловили сподівання на якнайшвидше завершення процесу набуття чинності Угоди.

Порошенко та президент Європейської Ради домовились провести черговий саміт Україна – Європейський Союз 13 липня 2017 року в Києві.