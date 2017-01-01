Порошенко їде у Дніпро

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Петро Порошенко

Петро Порошенко відвідає у лікарні ім. Мечникова поранених бійців АТО

У понеділок, 27 лютого, відбудеться робоча поїздка президента України Петра Порошенка до Дніпропетровської області. Про це повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

«У Дніпрі Порошенко огляне хід реконструкції регіонального неонатального центру та початок будівельних робіт на завершенні будівництва Дніпровського метро», - повідомили у прес-службі.

Там зазначили, що також президент побуває у обласній клінічній лікарні імені І.Мечникова, де лікують поранених в АТО.