Порошенко їде у Дніпро
- Сьогодні, 09:39
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Петро Порошенко
Петро Порошенко відвідає у лікарні ім. Мечникова поранених бійців АТО
У понеділок, 27 лютого, відбудеться робоча поїздка президента України Петра Порошенка до Дніпропетровської області. Про це повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.
«У Дніпрі Порошенко огляне хід реконструкції регіонального неонатального центру та початок будівельних робіт на завершенні будівництва Дніпровського метро», - повідомили у прес-службі.
Там зазначили, що також президент побуває у обласній клінічній лікарні імені І.Мечникова, де лікують поранених в АТО.
Джерело: Укрінформ