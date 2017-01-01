  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко їде з офіційними візитами до двох країн

    • Сьогодні, 15:38
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Вже завтра президент вирушає до Естонії, а 24 січня – до Фінляндії

    Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Естонської Республіки 23 січня.

    Про це повідомляється на сайті глави держави.

    Заплановані зустрічі Порошенка з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (Парламенту) Естонської Республіки Ейкі Нестором.

    Читайте також

    У вівторок, 24 січня Порошенко відвідає з офіційним візитом Фінляндію.

    Читайте також
    Петро Порошенко Естонія Фінляндія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ