Порошенко їде з офіційними візитами до двох країн
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Петро Порошенко
Вже завтра президент вирушає до Естонії, а 24 січня – до Фінляндії
Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Естонської Республіки 23 січня.
Про це повідомляється на сайті глави держави.
Заплановані зустрічі Порошенка з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (Парламенту) Естонської Республіки Ейкі Нестором.
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У вівторок, 24 січня Порошенко відвідає з офіційним візитом Фінляндію.