Порошенко та урядовці проігнорують сніданок у Пінчука



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Пінчук у Давосі (2008 рік)

Рішення ухвалено після публікації в газеті The Wall Street Journal статті Віктора Пінчука із пропозиціями врегулювання конфлікту між Україною та Росією

Президент України Петро Порошенко, міністр закордонних справ Павло Клімкін, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та північноатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе та заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків не братимуть участь в «Українському сніданку» в Давосі (Швейцарія), який організовує Фонд Віктора Пінчука. Про це «Главкому» стало відомо з достовірних джерел.

Як відомо, Пінчук щороку під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі проводить український ланч, протягом якого обговорюються тенденції розвитку України.

Всесвітній економічний форум відбудеться 17–20 січня.

Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій запропонував власний план припинення війни в Україні, котрий полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну. В Адміністрації президента України різко відповіли на скандальну статтю Пінчука.