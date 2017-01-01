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    Порошенко та урядовці проігнорують сніданок у Пінчука

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    Віктор Пінчук у Давосі (2008 рік)
    Віктор Пінчук у Давосі (2008 рік)

    Рішення ухвалено після публікації в газеті The Wall Street Journal статті Віктора Пінчука із пропозиціями врегулювання конфлікту між Україною та Росією

    Президент України Петро Порошенко, міністр закордонних справ Павло Клімкін, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та північноатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе та заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків не братимуть участь в «Українському сніданку» в Давосі (Швейцарія), який організовує Фонд Віктора Пінчука. Про це «Главкому» стало відомо з достовірних джерел.

    Як відомо, Пінчук щороку під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі проводить український ланч, протягом якого обговорюються тенденції розвитку України.

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    Всесвітній економічний форум відбудеться 17–20 січня.

    Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій запропонував власний план припинення війни в Україні, котрий полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну. В Адміністрації президента України різко відповіли на скандальну статтю Пінчука.

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