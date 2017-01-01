Порошенко: Кремлю не вдалося поховати Угоду про асоціацію Україна-ЄС

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Президент України Петро Порошенко

Кремль, уражений хронічною українофобією, капостив нам на кожному кроці, заявив Порошенко

Президент України Петро Порошенко подякував прем’єр-міністру Марку Рютте, нідерландському Уряду, Національним Зборам, Сенату за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це йдеться в його зверненні з приводу ратифікації Угоди Нідерландами.

«Шлях до цього виявився довгим і набагато складнішим, ніж ми уявляли собі на старті цього процесу. Чому так трапилось? Кремль, уражений хронічною українофобією, капостив нам на кожному кроці. Він використовував всі наявні ресурси: гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури і групи впливу. Йому підігрували антиєвропейські популістські сили всередині Євросоюзу, які використовували наявні бюрократичні зачіпки та витворювали нові. Все це робилося з єдиною метою – унеможливити ратифікацію Угоди, поховати її та, відповідно, - зупинити курс України на возз’єднання з нашою європейською родиною», - сказав президент.

Він нагадав, що на фініші процес ратифікації пригальмувався в Нідерландах. «Історична для нас угода виявилася під реальною загрозою. До останнього моменту вся дипломатична команда країни боролася за те, щоб зірки на європейському небосхилі склалися сприятливо для України. В цьому нас підтримували і нам допомагали наші європейські партнери», - зазначив Порошенко.

«Щиро дякую за підтримку своєму другові прем’єр-міністру Марку Рютте, нідерландському Уряду, Національним Зборам, Сенату. Від імені Українського народу дякую громадянам Нідерландів, які під час нещодавніх виборів в масі своїй не підтримали антиєвропейську партію, а, натомість, делегували владу відповідальним проєвропейським силам», - сказав Порошенко.

Президент підкреслив, що набуття чинності Угоди про асоціацію, зона вільної торгівлі та безвізовий режим з ЄС, який стартує рівно за десять днів, - «це є надзвичайно важливі кроки на нашому шляху до Об’єднаної Європи».

Найближчим часом Нідерланди передадуть ратифікаційну грамоту до Брюсселю. А далі Рада Європейського Союзу своїм спеціальним рішенням запустить виконання Угоди про асоціацію з ЄС на повну проектну потужність.

Нагадаємо, у вівторок, 30 травня, Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. За попереднім підрахунком, 50 депутатів проголосували за ратифікацію угоди, 25 були проти.