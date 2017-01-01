Порошенко: Мені пропонують відправити Тимошенко і Садового на переговори в МВФ

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Петро Порошенко

Глава держави жартома запропонував Парасюку, Тимошенко та Садовому вести переговори з МВФ

Президент Петро Порошенко прокоментував рішення МВФ про відтермінування розгляду українського питання МВФ. Про це він сказав під час Ради регіонального розвитку.

За словами глави держави, сьогодні вранці на нараді, йому пропонували відрядити лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко і лідера «Самопомочі» Андрія Садового на переговори в МВФ.

Президент зазначив, що це жарт, але при цьому він знову звинуватив Садового і Тимошенко в керуванні принципом «що гірше, то краще».

«Хай Андрій Іванович (Садовий. – «Главком») із Семенченком і Тимошенко з Парасюком поїдуть», – озвучив пропозицію Порошенко. Потім додав, що це жарт, який начебто пролунав на одній з нарад.

Як відомо, сьогодні міністр фінансів Олександр Данилюк, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, голова Національного банку Валерія Гонтарева та Президент Петро Порошенко проведуть інтенсивні переговори щодо траншу від МВФ.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд ще не визначився з новою датою засідання ради директорів з питання завершення третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.

Нагадаємо, розгляд траншу для України зник з порядку денного ради директорів Міжнародного валютного фонду на 20 березня.

У Мінфіні України згодом пояснили, що перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків економічних наслідків заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду і захоплення українських підприємств на не підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв'язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

У свою чергу, Національний банк України у відповідь на запити ЗМІ повідомив, що Україна є в програмі співпраці з МВФ.

НБУ також зазначив, що планує оновити макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торгової блокади Донбасу. З цією метою в понеділок, 20 березня 2017 року, відбудеться позачергове засідання комітету НБУ з монетарної політики.

Раніше повідомлялося, що указом президента України Петра Порошенка від 16 березня вводиться в дію рішення РНБО від 15 березня про тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію розмежування в Донецькій і Луганській областях. Рішення не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми.