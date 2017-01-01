Порошенко: Минулого січня перед нами стояло питання «Як вижити?»

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Петро Порошенко

Цьогоріч українцям обіцяють, що реформи почнуть приносити результати

Президент Петро Порошенко привітав українців із Днем Соборності й запевнив, що найгірше для країни позаду, реформи дедуть результати, а військо стане ще міцнішим.

Про це йдеться в зверненні Порошенка з нагоди свята.

«Ми не просто вистояли і зберегли країну - ми змінили порядок денний. Минулого січня ще стояло питання: як вижити. Тепер стоїть питання: як стати успішною країною. Цього року реформи почнуть приносити результати. Все у нас вийде. І все буде добре», - запевнив він українців.

Порошенко наголосив: пріоритетом влади є відновлення територіальної цілісності України.

«Такі надскладні завдання, як повернення України на Донбас та деокупація Криму, планую вирішувати насамперед політико-дипломатичним та міжнародно-правовим шляхом, зміцнюючи водночас обороноздатність держави та наші Збройні Сили. Лише сильне національне військо може бути гарантом соборності, незалежності, цілісності. Тепер ми маємо саме таку армію, якою пишаються співвітчизники, і яку поважає навіть ворог… Поважає, бо боїться», - зазначив він.

Президент закликав українців до єдності.

«Наголошую, що ми поважали і будемо поважати різноманітність України, специфіку місцевих громад. І ця різноманітність насправді не є нашим недоліком. Вона, навпаки, робить нас багатшими, а спільне почуття соборності - ще сильнішим. Не менше, ніж для протидії російській агресії, єдність потрібна і для боротьби з корупцією, і для успішності реформ», - заявив Порошенко.