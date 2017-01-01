Порошенко: мій український народ здатний прожити без підконтрольних ФСБ соцмереж

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Петро Порошенко

Глава держави повідомив, що підпише закон про заборону георгіївської стрічки

Президент Петро Порошенко впевнений у правильності припинення роботи в Україні російських соцмереж. Про це він сказав в ході свого виступу з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».

Глава держави повідомив, що підпише закон про заборону георгіївської стрічки, коли він надійде йому на підпис з Верховної Ради.

«До речі, і без підконтрольних КДБ-ФСБ соціальних мереж мій український народ теж здатен прожити. І, до речі, закон про заборону георгіївських стрічок я теж підпишу, щойно від надійде до мене з Верховної Ради», - сказав президент.

Порошенко додав, що Росія своїми діями сама «поставила цю стрічку поза законом». Він зазначив, що «обвішані цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного дня і ночі».

Напередодні, 16 травня, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

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Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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