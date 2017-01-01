Порошенко на Івано-Франківщині відкрив лікарню, яку будували майже 40 років

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Галицька центральна лікарня почала будуватись у 1978 році

Президент Петро Порошенко взяв участь у відкритті новозбудованого корпусу Галицької центральної районної лікарні у місті Галич Івано-Франківської області.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Глава держави нагадав, що на Прикарпатті поліклініки не будувалися з 1993 року, а лікарні – з 2003 року.

«Галицька центральна лікарня почала будуватись у 1978 році. Кожен президент обіцяв її добудувати, і лише зараз, коли країна перебуває у дуже непростих умовах, коли ми захищаємо українську землю від російської агресії, коли ми останнє віддаємо на створення наших славетних ЗСУ, вдалося добудувати», - зазначив Порошенко.

Глава держави підкреслив, що відкриття нового корпусу лікарні стало одним із результатів реалізації програми децентралізації і кошти на лікарню були виділені і з Держфонду регіонального розвитку, і з державного і з місцевого бюджетів.