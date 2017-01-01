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    Порошенко: Нацгвардія повинна за три роки наблизитися до стандартів НАТО

    • Сьогодні, 13:02
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    Бійці Національної гвардії
    Бійці Національної гвардії

    Розбудова Нацгвардії відбувається у відповідності з програмою розвитку, розрахованою до 2020 року

    Національна гвардія України повинна досягти ступеня розвитку, аналогічного рівню аналогічних органів у НАТО та Євросоюзі, до 2020 року. Про це під час виступу з нагоди третьої річниці створення Національної гвардії заявив президент Петро Порошенко.

    Він пояснив, що наразі основні зусилля з бойової та спеціальної підготовки Нацгвардії зосереджуються на вивченні та впровадженні у систему бойової підготовки процедур, що застосовують саме в країнах НАТО та ЄС.

    «Розбудова Нацгвардії відбувається у відповідності з програмою розвитку, розрахованою до 2020 року. Її реалізація, як відомо, передбачає наближення Національної гвардії за структурою і складом до аналогічних органів держав-членів НАТО та ЄС», - наголосив Порошенко.

    Він додав, що зараз представники гвардії засвоюють найсучасніші зразки озброєння та військової техніки і вдосконалюють систему управління. У майбутньому бійців хочуть оснастити сучасними системами військового радіозв’язку та засобами військової розвідки тактичного рівня.

    Джерело: Еспресо ТВ

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