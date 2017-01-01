Порошенко нагородив 48 військових-захисників Авдіївки

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Більшість із цих військових і зараз знаходяться на бойових позиціях

Президент Петро Порошенко нагородив військовослужбовців Збройних сил України, які відзначилися у ході бойових дій в районі Авдіївки Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Згідно з повідомленням, державними нагородами відзначено 48 офіцерів та солдатів ЗСУ. Більшість із цих військових і зараз знаходяться на бойових позиціях.

Як зазначається, серед нагороджених орденом Богдана Хмельницького: старший лейтенант Сергій Вдовиченко, лейтенант Андрій Верхогляд, капітан Роман Дармограй, майор Володимир Дяченко, капітан Ріхард Поп, лейтенант Василь Тарасюк.

Лейтенант, командир механізованої роти механізованого батальйону Леонід Деркач нагороджений орденом Богдана Хмельницького (посмертно).

Близько 8 години 01 лютого 2017 року він загинув під час виконання бойового завдання від отриманих поранень не сумісних з життям внаслідок артилерійського обстрілу з систем залпового вогню «Град» зі сторони незаконних збройних формувань «ДНР» на ротному опорному пункті механізованого батальйону в районі «Промзона» міста Авдіївка Донецької області.

Орденом «За мужність» також нагороджені посмертно солдат Роман Гульченко, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Роман Бублієнко, солдат Олег Бурць, сержант Володимир Крижанський, солдат Дмитро Оверченко, солдат Ярослав Павлюк, солдат Сергій Пацула, солдат Віталій Шамрай.