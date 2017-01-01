Порошенко нагородив Брока орденом

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Петро Порошенко та Елмар Брок

Порошенко подякував Броку за підтримку України

Президент України Петро Порошенко вручив голові Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмару Броку орден Князя Ярослава Мудрого V ступеня. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Під час зустрічі Порошенко подякував Броку за підтримку України протягом довгого часу на посаді голови комітету у закордонних справах Європарламенту, особливо відзначивши його допомогу під час Революції Гідності, ратифікації Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським союзом, та підтримку в процесі надання українцям безвізового режиму з ЄС, а також посилення демократичних інституцій в Україні.

Брок відзначив прогрес, який здійснила Україна на шляху внутрішніх трансформацій за останні роки. «Успішна Україна важлива для цілого Європейського континенту. Успіх України означатиме кінець планів Путіна», - сказав він.

Під час зустрічі співрозмовники також обговорили розвиток ситуації на Донбасі та продовження реформ в Україні.

Як повідомлялося, Брок підтвердив продовження співпраці Європарламенту з Україною до 2019 року.