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Голубан був у числі поліцейських, які в 15 березня зайшли до зали засідань Ради

Президент Петро Порошенко нагородив орденом «За заслуги» ІІІ-го ступеню полковника донецької поліції Юрія Голубана, який перебував на місці інциденту під Слов’янськом, де стались сутички поліції та представників «блокади Донбасу», серед яких був депутат Володимир Парасюк.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Згідно з указом Президента України Петра Порошенка, командира роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Донецькій області Юрія Голубана нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ-го ступеню – за вагомий особистий внесок у забезпечення правопорядку, захист конституційних прав і свобод громадян, зразкове виконання службового обов’язку і проявлену при цьому мужність.

Сам полковник поліції Голубан служив у спецпідрозділах МВС, СБУ, Міністерства оборони України. У липні 2014 року з пенсії пішов добровольцем в зону АТО після початку агресії РФ, служив у добровольчому батальйоні «Київ-1».

Юрій Голубан брав участь у бойових діях 2014-15 років в Мар’їнці та Красногорівці, звільняв від бойовиків Мар’їнку під час штурму ворога 3-4 червня 2015 року. Брав участь у звільненні будівлі Мар’їнського відділення міліції, де укріпилися терористи. У складі свого підрозділу неодноразово затримував коригувальників вогню та ворожих розвідників.

Був поранений, у 2015 році переніс складну операцію.

З червня минулого року очолює роту поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Зауважимо, що Голубан також був у числі поліцейських, які в 15 березня зайшли до зали засідань Ради, після чого заступниця голови Ради Оксана Сироід достроково закрила ранкове пленарне засідання.