Порошенко насварив керівників райадміністрацій Одещини за безгосподарність

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Президент незадоволений тим, як місцева влада усувала наслідки снігопаду

Президент України Петро Порошенко розкритикував голів райдержадміністрацій Одеської області за погану роботу з усунення наслідків снігопадів. Про це він сказав під час представлення нового голови Одеської ОДА Максима Степанова.

«Це навіть не стихійне лихо. Погіршилися погодні умови. У країні за моїм дорученням Геннадій Зубко займався координацією. Я, звичайно, це питання тримав на контролі. Де хоч один голова РДА в Одеській області? Де вони були? Це ж колапс влади! Займатися конкретним питанням вирішення проблем змушені були ставити керівника обласної служби з надзвичайних ситуацій. І вже з ним координували витягування машин, розчистку доріг і все інше», – зазначив він.

Президент додав, що представників місцевої влади «іноді тільки на мітингах можна побачити».

«Вони повинні займатися іншими справами – бути ближче до людей і допомагати людям. І це ще одне завдання – заслухати і вжити відповідних заходів реагування. Вони там і президента в тому числі представляють, і це категорично неприйнятно, така безгосподарність», – сказав президент.

Як повідомлялося, дороги загального користування державного та місцевого значення на території 10 районів області під час снігопаду 11 січня було перекрито.