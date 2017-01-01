Порошенко найближчим часом скличе засідання РНБО
- Сьогодні, 19:08
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На засіданні фракції БПП Порошенко оголосив про намір скликати засідання РНБО
Найближчими днями президент України Петро Порошенко збере засідання Ради національної безпеки та оборони. Про це в коментарі УНН повідомив народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка» Борислав Розенблат.
«Президент оголосив (на засіданні БПП. - Ред.), що воно (засідання РНБО. - Ред.) буде обов'язково... у Президента є багато запитань», - сказав депутат, відповідаючи на питання, чи планується найближчими днями засідання РНБО.
Нагадаємо, Порошенко планує зустрітися з головою Національного банку України Валерією Гонтаревою і почути від неї аргументи щодо її звільнення.
10 квітня Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.
Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.
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