Порошенко найближчим часом скличе засідання РНБО

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Президент України Петро Порошенко

На засіданні фракції БПП Порошенко оголосив про намір скликати засідання РНБО

Найближчими днями президент України Петро Порошенко збере засідання Ради національної безпеки та оборони. Про це в коментарі УНН повідомив народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка» Борислав Розенблат.

«Президент оголосив (на засіданні БПП. - Ред.), що воно (засідання РНБО. - Ред.) буде обов'язково... у Президента є багато запитань», - сказав депутат, відповідаючи на питання, чи планується найближчими днями засідання РНБО.

Нагадаємо, Порошенко планує зустрітися з головою Національного банку України Валерією Гонтаревою і почути від неї аргументи щодо її звільнення.

10 квітня Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

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