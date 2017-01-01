Порошенко назвав акцію «Безсмертний полк» взірцем спекуляцій Кремля

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Петро Порошенко приймає присягу молодих воїнів окремого полку президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ

Порошенко закликав українців не вірити в щирість організаторів аналогічної акції в Україні

Президент України Петро Порошенко вважає російську акцію «Безсмертний полк» взірцем політичної спекуляції на почуттях людей. Про це він заявив під час складання військової присяги молодим поповненням окремого полку президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ.

«Сьогодні у Москві під час акції «Безсмертний полк» пообіцяли нести портрети російських бойовиків, яких відправили на Донбас убивати українців, які з мечем до нас прийшли, а тому від меча і загинули», – зазначив Порошенко.

«От це і є справжній символ так званої дружби, дружби у великих і лукавих лапках. Акція «Безсмертний полк» – взірець витонченої політичної спекуляції на почуттях людей. Хотілося б, щоб це почули ті українці, які повірили у щирість її організаторів. Адже в Москві придумали її насправді не для того, щоб вшанувати пам’ять захисників. А для того, щоб російській експансії в сусідні країни допомагали не лише живі», – заявив президент.

Він також зазначив, що Україна категорично відкидає спроби Москви використовувати перемогу над нацизмом у Другій світовій війні для задоволення її реваншистських, імперських та експансіоністських потреб.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві відбувається акція «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» – аналог російської пропагандистської акції «Безсмертний полк». Її учасників активісти ОУН закидають димовими шашками, фарбою, яйцями та ін.