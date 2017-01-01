Порошенко назвав блокаду Донбасу подарунком Путіну

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Блокада Донбасу – справжній удар під дих Україні, вважає глава держави

Унаслідок блокування окупованих територій Донбасу, точніше через «націоналізацію» там українських підприємств, Київ втратив останній важіль впливу на окуповані території. Про це під час Ради регіонів заявив президент Петро Порошенко.

«Україна втратила останню сферу впливу на ці території. Тим, хто хоче подарувати землі Путіну, це прийнятна стратегія. А тим, хто хоче, щоб українські підприємства там були якорем, це питання життя і смерті», – зазначив президент.

«Наслідки так званої блокади Донбасу, цього справжнього удару під дих Україні, в першу чергу дадуться взнаки саме у цій (промисловій. – Ред) галузі», – сказав Порошенко.

Як повідомлялося, Порошенко на Раді заявив, що був шокований статками українських чиновників і додав, що він заробив свій капітал у результаті «тяжкої ризикованої праці». Також Порошенко пожартував, що йому пропонували відправити на переговори з МВФ Тимошенко, Парасюка, Семенченка та Садового.