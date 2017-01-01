Порошенко назвав найбільш боєздатну складову української армії

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Україна значно наростила склад Збройних сил – сформовано 16 нових бойових бригад

Високомобільні десантні війська (ВДВ) стали найбільш боєздатною складовою Збройних сил України через введення до складу цих бригад ВДВ танкових підрозділів та підрозділів реактивної артилерії. Про це заявив президент України Петро Порошенко у своєму виступі під час зустрічі оперативного збору керівного складу Збройних сил України.

«Ми значно наростили склад Збройних сил України – сформовано 16 нових бойових бригад. Відбулися суттєві зрушення в організації, оснащеності та підготовці Високомобільних десантних військ. Вони стали найбільш боєздатною складовою Збройних сил і наразі включають десантно-штурмову, повітряно-десантну та аеромобільну бригади», - сказав він.

Глава держави зазначив, що потенціал ВДВ суттєво підвищено за рахунок введення до складу цих бригад танкових підрозділів та підрозділів реактивної артилерії.

Як повідомлялось, у «ДНР» активізувалося вербування російськими офіцерами«добровольців» для участі у війні в Сирії. Протягом січня – початку лютого ц.р. з-поміж бойовиків «МВС ДНР» близько 200 осіб підписали контракт на проходження «служби» в Сирії.