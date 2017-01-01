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    Порошенко назвав перемогу партії Рютте прикладом у боротьбі з популізмом

    • Сьогодні, 03:54
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    Президент України Петро Порошенко
    Президент України Петро Порошенко

    Порошенко привітав прем'єр-міністра Нідерландів з перемогою його партії

    Президент України Петро Порошенко привітав прем'єр-міністра Нідерландів з перемогою його партії «Народна партія за свободу і демократію" на парламентських виборах і назвав це прикладом для демократій, як перемогти популізм.

    Про це Петро Порошенко написав у своєму Twitter.

    «Вітаю прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте з перемогою на парламентських виборах. Приклад для всіх демократій, як перемогти популізм», - написав Порошенко.

    Зазначимо, Туреччина звинуватила Нідерланди в порушенні прав жінок після того, як в генконсульство не пропустили міністра у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатму Бетуль Сайян Кайя.

    Раніше повідомлялося, що, згідно з даними екзитполів, НПСД лідирувала на парламентських виборах і, за попередньою інформацією, отримувала 31 місце в парламенті.

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