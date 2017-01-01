Порошенко назвав реформу освіти пріоритетною в Україні

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Засідання Національної ради реформ

Насамперед реформування потребує середня освіта

Президент України Петро Порошенко під час засідання Національної ради реформ наголосив, що питання якісної і сучасної освіти в Україні – це питання надзвичайної відповідальності і надзвичайної ваги. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Це ніщо інакше, як проектування та моделювання нашого майбутнього, майбутнього України. Адже воно повною мірою залежить від того, який освітній код буде закладений у наших українських школах нашій українській молоді. Поколінню, яке позбавлене комплексів та забобонів, яке свого часу буде відігравати визначальну роль у розвитку нашої держави», - сказав Порошенко.

За словами президента, близько 10 мільйонів українських громадян зараз навчаються в середній школі, в системі професійно-технічної освіти, у вищій школі. «Питання освіти є топ-пріоритетом для нашої держави. Якщо визначати пріоритизацію реформ в Україні, то безумовно реформа освіти – є одним із перших пріоритетів», - впевнений він.

Порошенко також зазначив, що мав честь докласти зусиль до розробки закону «Про вищу освіту», який змінив на краще ситуацію у вищій освіті, дав більше прав та вже виправдовує ті надії, які на нього покладались.

Водночас, глава держави наголосив, що набуття базових знань та вмінь, визначення всієї подальшої освітньої траєкторії, формування самої людини відбувається у двох інституціях – у сім’ї, в родині та в школі. Саме тому, надзвичайно важливо, що формування людини як особистості, людини як патріота, який любить свою державу і готовий працювати на неї, відбувається саме в шкільних стінах.

«Україна має розгалужену мережу загальноосвітніх навчальних закладів, успадковану ще від радянських часів. Розгалужена мережа – це плюс. Але точно є й мінуси. Ця розгалужена мережа не відповідає вимогам сучасності», - сказав президент. Він додав, що в сучасній освіті базові знання, з урахуванням розвитку світу, мають оновлюватись. Раніше це відбувалось кожні 50 років, потім – кожні 40 років, потім – кожні 30. Сьогодні це потребує певного оновлення кожні 5-10 років. І вже старими підручниками, без застосування сучасних інтерактивних методів навчання, ми обійтися не зможемо, зазначив президент.

«Тому відчувається великий суспільний запит на реформування насамперед середньої освіти. Нам необхідно забезпечити рівний доступ до якісної освіти всім дітям незалежно від їхнього місця проживання, соціального статусу чи фізичних можливостей», - наголосив глава держави.

«Школа повинна стати не лише джерелом знань, але й навчити наших дітей вчитися, думати, мислити, самостійно приймати рішення. Це є можливо однин із найважливіших уроків, якій вони мають винести зі школи. Впевнений, що вони мають орієнтуватися не на накопичення знань, а на їхню практичну реалізацію, практичне застосування», - резюмував він.