Порошенко назвав суми доплат військовим, які перебувають на першій і другій лінії оборони країни

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Військові на першій лінії отримуватимуть на 6 тисяч гривень більше

Військовослужбовці, які несуть службу на першій лінії оборони країни матимуть доплати в сумі близько 6 тисяч гривень. Військові, які несуть службу, перебуваючи на другій лінії оборони, матимуть доплати у сумі 2400 гривень. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час звернення до військовослужбовців у Широкіному.

«Ми маємо створювати фінансову, матеріальну мотивацію, аби наші військовослужбовці почувалися захищеними», - підкреслив глава держави. За його словами, нині на контракті в українській армії перебувають 70 тисяч військовослужбовців.

Президент України також заявив, що Росія як не виконувала, так і не виконує Мінські домовленості, хоча лише завдяки їм наша держава виграла час, аби створити дієздатну армію.«В 4 км від Широкіного був артилерійський обстріл і спроба штурмових дій, але наші військові дали відсіч ворогові», - зазначив Петро Порошенко