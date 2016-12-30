Порошенко не піде на ланч Пінчука в Давосі – ЗМІ

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Президент матиме свою програму в Давосі, проте до Пінчука не піде

Президент України Петро Порошенко не відвідає традиційний «український ланч» у Давосі (Швейцарія), який організовує Фонд Віктора Пінчука. Про це LB.ua повідомили джерела в Міністерстві закордонних справ України.

За їхньою інформацією, рішення ухвалили після публікації в газеті The Wall Street Journal статті Віктора Пінчука із пропозиціями врегулювання конфлікту між Україною і Росією.

«Президент матиме свою програму в Давосі, проте до Пінчука після статті він точно не піде», – заявив один зі співрозмовників LB.ua.

Як відомо, Пінчук щороку під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі проводить український ланч, протягом якого обговорюються тенденції розвитку України.

Всесвітній економічний форум відбудеться 17–20 січня.

Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну. В Адміністрації президента України різко відповіли на скандальну статтю Пінчука.