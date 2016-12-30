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    Порошенко не піде на ланч Пінчука в Давосі – ЗМІ

    • Вчора, 11:43
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    Президент матиме свою програму в Давосі, проте до Пінчука не піде

    Президент України Петро Порошенко не відвідає традиційний «український ланч» у Давосі (Швейцарія), який організовує Фонд Віктора Пінчука. Про це LB.ua повідомили джерела в Міністерстві закордонних справ України.

    За їхньою інформацією, рішення ухвалили після публікації в газеті The Wall Street Journal статті Віктора Пінчука із пропозиціями врегулювання конфлікту між Україною і Росією.

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    «Президент матиме свою програму в Давосі, проте до Пінчука після статті він точно не піде», – заявив один зі співрозмовників LB.ua.

    Як відомо, Пінчук щороку під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі проводить український ланч, протягом якого обговорюються тенденції розвитку України.

    Всесвітній економічний форум відбудеться 17–20 січня.

    Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну. В Адміністрації президента України різко відповіли на скандальну статтю Пінчука.

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