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    Порошенко обговорив із Меркель та Олландом виконання мінських угод

    • Сьогодні, 20:02
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    Лідери України, Німеччини та Франції обговорили ситуацію на Донбасі

    Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та Президентом Франції Франсуа Олландом. Про це повідомили у прес-службі Глави держави.

    Як повідомили у прес-службі, президент України подякував федеральному канцлеру Німеччини та президенту Франції за незмінну підтримку у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави та реалізації повномасштабної програми реформ.

    «Співрозмовники обговорили стан виконання Мінських домовленостей з врегулювання ситуації на Донбасі», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.

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