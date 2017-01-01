Порошенко обговорив із Меркель та Олландом виконання мінських угод
- Сьогодні, 20:02
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Лідери України, Німеччини та Франції обговорили ситуацію на Донбасі
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та Президентом Франції Франсуа Олландом. Про це повідомили у прес-службі Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, президент України подякував федеральному канцлеру Німеччини та президенту Франції за незмінну підтримку у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави та реалізації повномасштабної програми реформ.
«Співрозмовники обговорили стан виконання Мінських домовленостей з врегулювання ситуації на Донбасі», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.
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