Порошенко обговорив із Меркель та Олландом виконання мінських угод

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Лідери України, Німеччини та Франції обговорили ситуацію на Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та Президентом Франції Франсуа Олландом. Про це повідомили у прес-службі Глави держави.

Як повідомили у прес-службі, президент України подякував федеральному канцлеру Німеччини та президенту Франції за незмінну підтримку у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави та реалізації повномасштабної програми реформ.

«Співрозмовники обговорили стан виконання Мінських домовленостей з врегулювання ситуації на Донбасі», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.

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