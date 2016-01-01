Порошенко обговорив із прем'єром Італії перемир'я на Донбасі та безвізовий режим з ЄС

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Політики провели телефонну розмову

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні. Про це повідомили в прес-службі глави Української держави.

У повідомленні сказано, що український лідер привітав Джентілоні з нещодавнім призначенням на посаду та висловив сподівання на зміцнення співробітництва країн.

«Порошенко підкреслив важливість продовження тверду підтримку України в питаннях відновлення територіальної цілісності і суверенітету, а також проведення важливих реформ під час наступного головування Італії в рамках «Великої Сімки» протягом 2017 року. Сторони домовилися про більш тісної координації дій щодо забезпечення виконання Мінських домовленостей, а також у справі деокупації Криму. Паоло Джентілоні привітав ініціативи Петра Порошенка про необхідність оголошення, починаючи з 24 грудня, стійкого і тривалого режиму припинення вогню на Донбасі, а також негайного звільнення всіх заручників», - відзначили в прес-службі.

Італійський прем'єр також підтвердив готовність сприяти прискоренню надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Сторони також обговорили розшук і повернення 17 італійських картин у музей Верони. Президент України запросив прем'єра Італії в 2017 році відвідати Україну, на що той погодився.