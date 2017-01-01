Порошенко обговорив з громадськістю зміни до е-декларування

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Фото: Адміністрація президента України

Сторони домовилися створити робочу групу за участі представників громадських організацій, народних депутатів та представників Адміністрації президента

Президент Петро Порошенко домовився під час зустрічі з громадськими активістами створити робочу групу для опрацювання змін до закону про електронне декларування. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

«Оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, за пропозицією президента України, сторони домовилися створити робочу групу за участі представників громадських організацій, народних депутатів та представників Адміністрації президента з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, Порошенко наголосив на підтримці ініціатив неурядових організацій у сфері боротьби з корупцією. Він звернув увагу на неприпустимість будь-якого політичного тиску чи обмежень діяльності неурядових організацій в Україні.

Також на зустрічі президент наголосив на важливості підписання цього закону через необхідність врахування інтересів сотень тисяч військовослужбовців, які зараз захищають Україну від російської агресії.

Раніше повідомлялося, що Парубій підписав скандальні зміни до закону про е-декларування.

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У свою чергу посольство США в Україні розкритикувало зміни до закону про е-декларування.

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