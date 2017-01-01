Порошенко обговорив з президентом Кіпру санкції проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з президентом Кіпру

Анастасіадіс запросив українського президента відвідати Кіпр

Президент України Петро Порошенко в рамках участі у розширеному саміті Європейської народної партії на Мальті провів зустріч з президентом Республіки Кіпр Нікосом Анастасіадісом. Про це повідомили в прес-службі президента України.

Наголошується, що сторони обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії та співробітництво в рамках міжнародних організацій.

«Окрему увагу було приділено протидії російської агресії на Донбасі. Сторони обговорили питання збереження наявного режиму санкцій ЄС щодо Російської Федерації як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності й суверенітету України. Нікос Анастасіадіс підтвердив незмінність позиції щодо режиму санкції ЄС проти Росії», - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що Анастасіадіс запросив українського президента відвідати Кіпр.