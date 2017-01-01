Порошенко обіцяє не залишити кримчан без підтримки

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Мітинг кримчан під Верховною Радою Криму в 2014 році

Петро Порошенко заявив, що Україна продовжить боротьбу за деокупацію Криму

Президент України Петро Порошенко обіцяє не залишити співгромадян у тимчасово окупованому Росією Криму без підтримки. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook з нагоди Дня спротиву Криму російській окупації.

«Три роки тому мешканці Криму вийшли на мирний марш, щоб продемонструвати свою солідарність з Україною. Наступного дня РФ вдалася до відкритої агресії і захопила півострів, взявши в заручники мільйони людей», - нагадав Порошенко.

«Ми не залишимо наших співгромадян у тимчасово окупованому Росією Криму без підтримки. Україна зуміла на найвищому міжнародному рівні - в ООН - закріпити за Росією статус окупаційної влади, яка несе відповідальність за брутальне порушення прав людини на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь», - зазначив президент.

«Весь цивілізований світ знає: Крим – це Україна. Ми продовжуємо боротьбу», - заявив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День спротиву Криму російській окупації.