Порошенко оголосив 2017-й Роком Японії в Україні

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Президент передав запрошення прем’єр-міністру Японії Сіндзо Абе відвідати Україну цього року

Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення Року Японії в Україні і подякував східній країні за незмінну і тверду підтримку, передає прес-служба глави держави.

Як зазначається у повідомленні, під час зустрічі з послом Японії в Україні Сіґекі Сумі, президент подякував Японії за незмінну і тверду підтримку незалежності і територіальної цілісності України, яку ця країна постійно демонструє.

«Це є дуже символічним, що Рік Японії в Україні відбуватиметься в 25-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами», – сказав президент.

Глава держави також висловив переконання, що ця подія стане важливою віхою в українсько-японських двосторонніх взаєминах, сприятиме зближенню культур та народів, посилить міжлюдські контакти.

Порошенко, як повідомляється, також відзначив роль Японії в наданні допомоги Україні в проведенні рішучих структурних реформ... та наголосив, що декларація саміту «Великої сімки» у м. Ісе-Сіма у травні 2016 року підтвердила безумовну підтримку лідерами провідних країн світу суверенітету та територіальної цілісності України.

«Ми також високо цінуємо незмінну позицію японської сторони щодо невизнання окупації Росією Криму, а також готовність всебічно сприяти консолідації зусиль міжнародної спільноти для забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей», – сказав Порошенко.

Також наголошується, що, в свою чергу, Сіґекі Сумі подякував президентові України за високе визнання ролі його країни, яке підтверджується проведенням року Японії в Україні.

«Це є надзвичайно важливим. Відносини між Японією і Україною ніколи не були такими близькими, як сьогодні», – сказав посол. Він також наголосив, що «відзначення Року Японії є важливим не лише для політиків чи бізнесменів, а й для звичайних людей, які відчувають і розуміють важливість взаємодії двох країн».

У прес-службі додали, що посол Японії зазначив, що після Євромайдану значна кількість великих японських компаній розпочала свою активну економічну діяльність в Україні.

«Якщо великі компанії почали інвестувати в Україну, це означає, що й інші компанії вкладатимуть кошти у вашу країну», – сказав Сумі.

Зазначається, що президент України також висловив переконання, що цього року відбудеться прогрес у питаннях візової лібералізації для українців з метою спрощення відвідання Японії, а також активізація та збільшення прямих японських інвестицій в економіку України. Він навів приклади успішних японських інвестиційних проектів 2016 року, які вже працюють на заході України і створюють тисячі робочих місць.

«Це прекрасна характеристика рівня довіри та рівня підтримки, які демонструє японський бізнес і японський уряд по відношенню до України», – підсумував Порошенко.

Також повідомляється, що глава держави передав запрошення прем’єр-міністру Японії Сіндзо Абе відвідати Україну цього року.