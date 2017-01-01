Порошенко оголосив конкурс на заняття 4 посад голів райдержадміністрацій
- Сьогодні, 00:14
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Про це йдеться в розпорядженні глави держави від 4 березня
Президент України Петро Порошенко оголосив конкурс на зайняття вакантних посад голів райдержадміністрацій.
Про це йдеться в розпорядженні глави держави №54/2017-рп від 4 березня, опублікованому на сайті АП.
Зокрема, відкрито набір на посаду голови Баштанської районної державної адміністрації Миколаївської області; голови Новоодеського районної державної адміністрації Миколаївської області; голови Подільської районної державної адміністрації Одеської області; голови Ренійської районної державної адміністрації Одеської області.