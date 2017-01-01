  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко оголосив конкурс на заняття 4 посад голів райдержадміністрацій

    • Сьогодні, 00:14
    • Розсилка

    Про це йдеться в розпорядженні глави держави від 4 березня

    Президент України Петро Порошенко оголосив конкурс на зайняття вакантних посад голів райдержадміністрацій.

    Про це йдеться в розпорядженні глави держави №54/2017-рп від 4 березня, опублікованому на сайті АП.

    Зокрема, відкрито набір на посаду голови Баштанської районної державної адміністрації Миколаївської області; голови Новоодеського районної державної адміністрації Миколаївської області; голови Подільської районної державної адміністрації Одеської області; голови Ренійської районної державної адміністрації Одеської області.

    Читайте також
    Петро Порошенко конкурс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ