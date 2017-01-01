Порошенко оголосив лауреатів премії «Українська книжка року»
- Сьогодні, 11:13
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Петро Порошенко з дружиною на «Книжковому арсеналі»
Лауреатами премії «Українська книжка року» стали письменники Мирослав Дочинець, Володимир Корнійчук та Тетяна Стус
Президент України Петро Порошенко присудив щорічну премію «Українська книжка року» письменникам Мирославу Дочинцю, Володимиру Корнійчуку та Тетяні Стус. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.
Згідно з указом, звання лауреата премії президента України «Українська книжка року» присвоєно:
за книжкові видання «Синій зошит. Аркуші днів світящих» і «Лад»:
Дочинцю Мирославу Івановичу – авторові;
видавничо-поліграфічному комбінату «Карпатська вежа» – видавництву;
за книжкове видання «Марія Заньковецька»:
Корнійчуку Володимиру Петровичу – авторові;
ТОВ «Видавництво «Криниця» – видавництву;
за книжкове видання «Їжак Вільгельм»:
Стус Тетяні Василівні – авторові;
ТОВ «Видавництво «Віват» – видавництву.
Як повідомлялося, 21 травня президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною відвідали VII Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал».