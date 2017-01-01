Порошенко оголосив по Україні збір допомоги жителям Авдіївки

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Гуманітарна допомога жителям Авдіївки

Створено штаб надання гуманітарної допомоги жителям Авдіївки

Президент України Петро Порошенко дав доручення головам обласних та Київської міської державним адміністраціям вжити невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських бойовиків. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Внаслідок обстрілів у Авдіївці припинене електропостачання, обмежене тепло- та водопостачання.

В переліку першочергових заходів – забезпечення теплим одягом, дизпальним, засобами обігріву, продуктами харчування тощо.

Глава держави також доручив опрацювати питання щодо визначення місць для тимчасового розміщення жителів Авдіївки, у разі виникнення необхідності їх евакуації з міста.

З метою реалізації цих невідкладних дій створено штаб надання гуманітарної допомоги потерпілим регіонам області, роботу якого координує голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський у тісній взаємодії з усіма керівниками областей України.

Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено.