Порошенко підписав Держбюджет-2017

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Президент похвалив , який своєчасно подав Державний бюджет до Верховної Ради

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік», передає прес-служба Глави держави.

Петро Порошенко наголосив, що із самого початку, руйнуючи традиції, які були в попередні роки, уряд своєчасно подав Державний бюджет до Верховної Ради.

Президент нагадав, що бюджет своєчасно і детально був обговорений на засіданні РНБОУ в частини видатків на сектор оборони і безпеки країни. Він також особливо наголосив, що ці видатки складають 5,2% від ВВП і зазначив, що в першу чергу «ці видатки сконцентровані на фінансуванні Збройних Сил України і спрямовані не тільки на фіксацію грошового, медичного, речового та харчового забезпечення, а й на фінансування державного оборонного замовлення».

«Вперше ті нові зразки озброєння, які були розроблені за останні два з половиною роки, перейдуть з процесу випробування до безпосередньої постановки на озброєння, що значно посилює бойові можливості наших Збройних Сил», — сказав президент. При цьому він підкреслив, що інші силові відомства будуть також забезпечені достатнім фінансуванням.

Глава держави особливо відзначив, що урядом, президентом, прем’єр-міністром та Парламентом спільно були зроблені революційні кроки безпрецедентні щодо посилення захисту людей праці — піднято мінімальну заробітну плату до 3200 грн.

«Дуже важливо, що піднімається заробітна платня вчителів, лікарів, в першу чергу кваліфікованих працівників. І ми нарешті маємо можливість, щоб та людина, яка працює, в першу чергу мала відповідне матеріальне забезпечення», — наголосив президент.

Петро Порошенко наголосив, що прийнятий бюджет-2017 є соціальним, реформаторським, захищає українського виробника, українського працівника, значно покращує інвестиційний клімат в державі.

Глава держави зазначив, що в бюджеті 2017 року закладені безпрецедентні видатки і на дорожнє будівництво.

Президент наголосив, що проведення реформи децентралізації в країні вже третій рік поспіль призвело до суттєвого зростання місцевих бюджетів та можливостей місцевих бюджетів. Глава держави зауважив, що бюджети розвитку місцевих громад зросли у 5-6 разів.

Президент висловив сподівання, що після ретельного аналізу наших змін до законодавства інвесторами, міжнародними експертами продовжиться покращення позицій України в рейтингу Doing Business.

«Це завершення дуже важливого етапу, який доводить ефективність та важливість погоджених та скоординованих дій уряду, прем’єра, парламенту та президента», — зазначив Глава держави.

Президент також підписав Закони «Про збільшення видатків на заробітну плату працівникам державних вугледобувних підприємств», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо збільшення мінімальної заробітної платні до 3200 гривень, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу».

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