Порошенко підписав ратифікацію угоди з Ізраїлем про спільне виробництво кіно

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Імплементація положень угоди сприятиме двосторонній культурній співпраці у сфері кіно

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про ратифікацію Угоди про спільне виробництво фільмів і співробітництво у сфері кінематографії між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначено, що метою нормативно-правового акту є набрання чинності для України Угодою про спільне виробництво фільмів і співпрацю у сфері кінематографії між урядами двох країн.

«Імплементація положень угоди сприятиме, зокрема, двосторонньому культурному співробітництву у сфері кінематографії між Україною та Ізраїлем», – ідеться в повідомленні.

Згідно зі статтею 18 угоди, вона набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами другого письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Раніше президент Порошенко підписав закон про ратифікацію Конвенції між урядами України та Мальти про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, а також протоколу до неї.