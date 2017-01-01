Порошенко підписав рішення про припинення переміщення вантажів на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України покладається на секретаря РНБО Олександра Турчинова

Президент Петро Порошенко підписав указ №62 «Про рішення РНБО від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи з протидії гібридним загрозам національній безпеці України».

Таким чином він ввів у дію рішення РНБО щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення на Донбасі, повідомляє прес-центр адміністрації очільника держави.

У відомстві нагадали, що це рішення пов'язане із загостренням безпекової ситуації на сході України, насильницьким захопленням українських підприємств бойовиками, а також зростанням загроз економічній і енергетичній безпеці України.

Преміщення вантажів у зоні АТО буде припинено до реалізації пунктів 1 і 2 мінського «Комплексу заходів» від 12 лютого 2015 року, а також до повернення захоплених підприємств до функціонування згідно із законодавством держави.

У свою чергу уряд має невідкладно вжити заходів щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах зазначених областей, крім вантажів, що мають гуманітарний характер і надаються українськими та міжнародними гуманітарними організаціями. Кабмін також повинен забезпечити безпечне і надійне функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексів України та вжити заходів з нейтралізації загроз економічній безпеці та мінімізації їх наслідків для економіки і бюджету держави.

Тим часом на СБУ, МВС, ДФС, Нацполіцію та Нацгвардію покладається забезпечення виконання цього рішення шляхом припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей шляхами залізничного і автомобільного сполучення.

Зазначені структури також мають створити умови для залучення громадськості до контролю за реалізацією заходів, передбачених цим рішенням, вжити додаткових заходів зі зміцнення публічної безпеки, протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку.

Крім того, РНБО пропонує керівництву антитерористичної операції вжити вичерпних заходів з нейтралізації можливих збройних провокацій.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом президента, покладається на секретаря РНБО Олександра Турчинова. Документ набирає чинності з дня опублікування.

Читайте також статтю: «Блокада від Порошенка. Як це буде?»